Penas efetivas para Adriano Quintanilha e Nuno Ribeiro no esquema de doping da W52-FC Porto

Durante a leitura do acórdão do julgamento da operação ‘Prova Limpa’, com 26 arguidos, incluindo ex-ciclistas, que decorreu num pavilhão anexo ao Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, o presidente do coletivo de juízes disse que, em súmula, “resultaram provados praticamente todos os factos” da acusação do Ministério Público (MP).



O tribunal deu como provado que Adriano Quintanilha pagava as substâncias dopantes e tinha sempre o poder de decisão final sobre as mesmas, enquanto o antigo corredor Nuno Ribeiro fazia a ligação com os ciclistas, adquiria os produtos ilícitos e dava instruções e orientações sobre as substâncias dopantes aos atletas, que foram condenados a penas suspensas ou ao pagamento de multas.