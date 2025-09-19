Pichardo é Campeão do Mundo





(Com Lusa)

Com 32 anos, Pichardo recuperou o título que conquistou em Oregon2022 e não defendeu em Budapeste2023, graças à sua sexta tentativa, a 17,91 metros, depois de ter iniciado a final, disputada no mesmo sítio onde se sagrou campeão olímpico, em 2021, com 17,07.A 25.ª medalha lusa em Campeonatos do Mundo (segunda na capital japonesa, depois do triunfo de Isaac Nader nos 1.500 metros) foi assegurada com a melhor marca do ano, à frente do italiano Andrea Dallavalle, vice-campeão europeu em Munique2022, com 17,64 metros, e do cubano Lázaro Martínez, que foi despromovido da prata de Budapeste2023 para o bronze, com 17,49.Depois de assumir a liderança da final com 17,55 metros, que conseguiu por duas vezes, Pichardo saltou 17,36, abdicou do quinto e viu Dallavalle subir ao primeiro posto, com 17,64 metros. O português não vacilou e, a fechar, recuperou o primeiro lugar com 17,91, conseguindo a segunda medalha de ouro da delegação portuguesa em Tóquio2025, igualando os dois títulos de Jonathan Edwards, recordista mundial com 18,29 metros, e ficando a dois do 'tetra' de Christian Taylor.Uma segunda medalha em Tóquio2025 promove também esta edição no histórico nacional, igualando as ‘dobradinhas’ de Roma1987 (ouro de Rosa Mota na maratona e prata de Domingos Castro nos 5.000 metros), Londres2017 (ouro de Inês Henriques nos 50 km marcha e bronze de Nelson Évora no triplo salto), Berlim2009 (prata de Évora no triplo e bronze de Naide Gomes no salto em comprimento) e Helsínquia2005 (bronzes de Rui Silva nos 1.500 metros e de Susana Feitor nos 20 km marcha).O recorde luso é de quatro medalhas, somadas em Gotemburgo1995 (ouros de Manuela Machado na maratona e Fernanda Ribeiro nos 10.000, que também ficou com a prata nos 5.000, e o bronze de Carla Sacramento nos 1.500) e em Atenas1997 (ouro de Sacramento nos 1.500, pratas de Machado na maratona e Ribeiro nos 10.000, ainda com o bronze nos 5.000).