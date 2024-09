Piloto espanhol Hector Garzó sagra-se campeão de MotoE

A Garzó bastou ser quarto classificado na primeira das duas corridas deste fim de semana, que marcam o encerramento da temporada desta competição, paralela ao Mundial de MotoGP.



"Acredito que mereço este título porque este ano foi uma loucura e estive no nível máximo", disse o piloto de Valência.



Este é o quinto piloto diferente a vencer a categoria, desde que foi introduzida no Mundial de velocidade, em 2019.



Garzó somou 246 pontos, mais 15 do que o italiano Mattia Casadei (LCR), campeão de 2023.



O campeonato terminou com as vitórias de Casadei na primeira corrida e de Oscar Gutierrez (Axxis) na segunda.