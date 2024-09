Pimenta, Ramalho e Rei na final de `short race` em K1 dos Mundiais de canoagem

Na sua meia-final, Fernando Pimenta, que defende o título mundial e procura o ‘tri’ nesta prova de 3,4 quilómetros, foi terceiro, em 13.19,35 minutos, a 2,73 segundos do argentino Agustin Rodriguez, que venceu a série.



Já José Ramalho, campeão do mundo desta variante em 2021, foi quarto na outra regata, em 13.26,23, a 2,53 segundos do norueguês Jon Vold, o primeiro a cruzar a meta.



Já Maria Rei qualificou-se com o sexto tempo na sua semifinal, em 15.07,21 segundos, a 22,86 da sueca Melina Andersson.



Num dia marcado pela chuva, que levou a atraso em um par de horas das meias-finais, Pimenta e Ramalho têm a final marcada para às 17:30 locais (16:30 horas em Lisboa), enquanto a de Maria Rei é às 17:00 (16:00), presumivelmente sob as mesmas condições adversas.



Com final direta, Portugal vai ter como representantes em C1 Rui Lacerda e Ricardo Coelho.



Portugal conta já com uma medalha de ouro conquistada na Croácia, pela júnior Maria Luísa Gomes em K1, a mais forte na prova de 19 quilómetros em Metkovic.



Os Mundiais de maratonas contam com 532 canoístas em representação de 40 países.