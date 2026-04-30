Pogacar até ao sprint vence e é mais líder na Volta à Romandia

Para somar a sua sexta vitória em oito dias de competição em 2026, o campeão do mundo impôs-se em 4:08.11 horas, no final dos 173,1 quilómetros entre Rue e Vucherens, vencendo ao sprint num pelotão já muito reduzido, mesmo tendo respondido a muitos dos ataques na derradeira contagem de montanha de terceira categoria do dia.



Contudo, esta vitória não surgiu da forma mais comum para o esloveno, que conseguiu bater em velocidade o francês Godon, um dos mais vitoriosos sprinters da temporada e que tinha conquistado o prólogo na Romandia, com o neozelandês Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe) a ser terceiro.



Na geral, graças às bonificações, ‘Pogi’ tem agora 17 segundos de avanço sobre o alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) e 26 sobre o francês Lenny Martinez (Bahrain-Victorius).



A mais de 150 quilómetros do final, o sueco Jakob Söderqvist (Lidl-Trek), o campeão italiano Filippo Conca (Jayco AlUla), o suíço Roland Thalman (Tudor) e o francês Henri-François Renard-Haquin (Picnic PostNL) lançaram a fuga do dia, que aguentou até aos 10 quilómetros finais.



Söderqvist ainda tentou manter-se na frente da corrida, mas foi alcançado à entrada para os quatro quilómetros finais, nos quais Pogacar respondeu, com total facilidade, a todos os ataques, antes de vencer ao sprint.



O português Ivo Oliveira (UAE Emirates) terminou na 77.ª posição, a 6.13 minutos de Pogacar, e subiu o 82.º posto da geral, a 23.39.



Na sexta-feira, correm-se os 176,6 quilómetros da terceira etapa, com partida e chegada em Orbe, em que os ciclistas passarão por duas contagens de montanha de terceira categoria e uma de segunda, esta colocada a mais de 30 quilómetros da meta.



