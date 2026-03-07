Pogacar começa época com triunfo de 80 km a solo na Strade Bianchi

Tal como aconteceu em 2022 e 2024, Pogacar, agora com uma cor de cabelo diferente – surgiu louro –, atacou no Monte Sante Marie, o sétimo setor de ‘sterrato’ dos 203 quilómetros, sem que ninguém o conseguisse acompanhar, para vencer isolado em 4:45.15 horas na Piazza del Campo, em Siena, em Itália, repetindo os triunfos de 2022, 2024 e 2025.



Se à frente, Pogacar tinha tempo para festejar e cumprimentar os adeptos na chegada a Siena, atrás, o francês Paul Seixas (Decathlon) conseguia o segundo lugar, a um minuto do esloveno, com o mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates) a ficar na terceira posição, a 1.09 minutos.



O austríaco Patrick Konrad (Lidl-Trek), os italianos Davide Toneatti (XDS Astana), Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber) e Samuele Zoccarato (MBH Bank CSB Telecom Fort), o neerlandês Tibor Del Grosso (Alpecin-Premier Tech), o francês Adrien Boichis (Red Bull-BORA-hansgrohe), o belga Tim Rex (Visma-Lease a Bike), o dinamarquês Anders Foldager (Jayco AlUla) e ao australiano Jack Haig (INEOS) ainda conseguiram constituir uma fuga, a 165 quilómetros da meta.



Contudo, a UAE Emirates tinha o plano bem estruturado, não deixou os fugitivos chegar aos dois minutos de vantagem e apanhou-os à entrada para o Monte Sante Marie, onde o forte ritmo acabou por partir o pelotão, preparando o ataque decisivo de Pogacar.



“Acho que me repito, mas tiro o chapéu à equipa. A equipa esteve fantástica, controlando a fuga e colocando-nos sempre bem na entrada para os setores [de ‘sterrato’]. Foi lindo ver todos os ciclistas estarem tão bem [...]. Foi uma honra correr com esta equipa hoje e conseguir a vitória. Estou muito feliz”, assumiu.



O campeão do mundo atacou a 79 quilómetros da meta, com o britânico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5), vencedor em 2023, a responder, mas a ser traído por um problema mecânico na sua bicicleta.



O jovem francês Paul Seixas (Decathlon), segundo na Volta ao Algarve, ainda tentou seguir Pogacar, mas, sem o apoio do mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates), acabou por desistir da perseguição e esperar por um grupo maior de ciclistas para tentar garantir um dos lugares de destaque.



Na frente, ‘Pogi’ ia gerindo a sua corrida, mantendo quase sempre os perseguidores a mais de 1.20 minutos, para poder festejar mais uma vitória, a quinta consecutiva, depois de ter terminado 2025 com triunfos nas provas de fundo dos Mundiais e dos Europeus, na Tre Valli Varesine e na Volta a Lombardia.



“Vamos ver [se este ano vai ser melhor do que 2025]. É um grande começo da temporada. Hoje, foi o primeiro dia do ano, vamos dia a dia, corrida a corrida e veremos como vai correr”, assumiu Pogacar, que vai tentar o terceiro triunfo seguido na Volta a França e tem como grandes objetivos para este arranque de temporada a Milão-Sanremo e o Paris-Roubaix, os dois únicos Monumentos que lhe faltam no palmarés.



A quarta vitória em 20 edições da Strade Bianchi - ultrapassou os três triunfos do suíço Fabian Cancellara - foi o 109.º triunfo da carreira de Pogacar, que entrou sorridente em Siena, e o 30.º em provas de um dia.



Atrás, ia sendo jogada a luta pelo pódio, com Seixas e Del Toro a ficarem novamente sozinhos, sendo que o francês, apesar de ter trabalhado mais na perseguição do que o mexicano, conseguiu deixar o adversário para trás na Via Santa Caterina, já dentro do quilómetro final, e alcançou um excelente segundo lugar, com a UAE Emirates a repetir o primeiro e o terceiro lugar de 2025.



Na sua segunda participação na Strade Bianchi, o português Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) melhorou o 46.º lugar de 2024 e terminou na 27.ª posição, a 9.55 minutos de Pogacar.



