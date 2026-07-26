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Pogacar junta-se aos pentacampeões e também Oliveira bate mais um recorde
O esloveno Tadej Pogacar igualou hoje o recorde de cinco vitórias na Volta a França, ao ganhar a 113.ª edição, na qual o português Nelson Oliveira se tornou no ciclista com mais presenças em grandes Voltas sem desistências.
Aos 27 anos, o ciclista da UAE Emirates igualou os franceses Jacques Anquetil e Bernard Hinault, o belga Eddy Merckx e o espanhol Miguel Induráin, impondo-se pela quinta vez na ‘Grande Boucle’ prova que venceu também em 2020, 2021, 2024 e 2025.
A acompanhar Pogacar no pódio estará Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), primeiro belga a ser vice-campeão desde 1981, com o também terceiro classificado de 2024 a ficar a 06.26 minutos.
O estreante Isaac del Toro será o primeiro mexicano a subir ao pódio final, com o vencedor da classificação da juventude, de 22 anos, a ser terceiro, a 09.42 minutos do seu líder esloveno, que hoje foi apanhado a apenas 400 metros da meta, após ter fugido com Mathieu van der Poel.
O neerlandês da Alpecin-Premier Tech aguentou a perseguição do pelotão para ser o primeiro a cortar a meta, no final dos 88,7 quilómetros nas ruas de Paris, onde se impôs com o tempo de 01:58.49 horas à frente do colega de equipa Jasper Philipsen, o belga que bateu o camisola verde Mads Pedersen (Lidl-Trek) na luta pelo segundo lugar na 21.ª etapa.
Também o português Nelson Oliveira (Movistar), que hoje foi 27.º, bateu um recorde, ao tornar-se no primeiro ciclista a cumprir 24 grandes Voltas consecutivas sem abandonos.
A acompanhar Pogacar no pódio estará Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), primeiro belga a ser vice-campeão desde 1981, com o também terceiro classificado de 2024 a ficar a 06.26 minutos.
O estreante Isaac del Toro será o primeiro mexicano a subir ao pódio final, com o vencedor da classificação da juventude, de 22 anos, a ser terceiro, a 09.42 minutos do seu líder esloveno, que hoje foi apanhado a apenas 400 metros da meta, após ter fugido com Mathieu van der Poel.
O neerlandês da Alpecin-Premier Tech aguentou a perseguição do pelotão para ser o primeiro a cortar a meta, no final dos 88,7 quilómetros nas ruas de Paris, onde se impôs com o tempo de 01:58.49 horas à frente do colega de equipa Jasper Philipsen, o belga que bateu o camisola verde Mads Pedersen (Lidl-Trek) na luta pelo segundo lugar na 21.ª etapa.
Também o português Nelson Oliveira (Movistar), que hoje foi 27.º, bateu um recorde, ao tornar-se no primeiro ciclista a cumprir 24 grandes Voltas consecutivas sem abandonos.
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