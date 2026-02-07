Portugal a um jogo de fazer História no futsal

Bicampeões continentais nas duas últimas edições, os comandados de Jorge Braz reencontram a recordista Espanha na final, à semelhança do que tinha acontecido em 2018, com o facto peculiar de ter sido na mesma Arena Stozice, em Liubliana.



Com início marcado para as 19:30 locais (18:30 em Lisboa), a equipa das ‘quinas’ e a formação espanhola medem forças pela terceira vez em finais de Campeonatos da Europa, com um triunfo para cada lado, pois a Espanha venceu a final de 2010.



Se, em Debrecen, a Espanha triunfou por 4-2, em Liubliana, Portugal quebrou essa ‘malapata’, com um 3-2 após prolongamento, conseguindo destronar os ‘vizinhos’ e arrancar para novo título, em 2022, intercalado pelo triunfo no Mundial de 2021.



Em 2022, os lusos voltaram a bater os espanhóis, mas nas meias-finais, por 3-2, o mesmo acontecendo na edição inaugural da Finalíssima, no mesmo ano, através das grandes penalidades, confirmando-se a reversão no histórico de confrontos.



No entanto, a Espanha surge neste Europeu sob orientação de Jesús Velasco, que orientou clubes como FC Barcelona ou Inter Movistar, assumindo o cargo logo após a ‘desilusão’ espanhola no Mundial2024, eliminada nos ‘oitavos’.



Portugal superou Itália (6-2), Hungria (5-1) e Polónia (3-2) na fase de grupos, para além de Bélgica (8-2) e França (4-1) já na fase a eliminar, ao passo que a Espanha venceu Eslovénia (4-1), Bielorrússia (2-0), Bélgica (10-3), Itália (4-0) e Croácia (2-1).



Antes da final ibérica, também na Arena Stozice, França e Croácia defrontam-se às 16:00 (15:00) em encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares da competição, organizada por Eslovénia, Letónia e Lituânia, e que teve um total de 16 seleções participantes.