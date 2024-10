Portugal com 10 atletas no Europeu de ténis de mesa

No setor masculino, a equipa é formada por Marcos Freitas, Tiago Apolónia, João Geraldo, João Monteiro e Tiago Abiodun, com o último a fazer a estreia em grandes eventos internacionais seniores aos 16 anos.Na competição feminina, a representação lusa está a cargo de Fu Yu, Shao Jieni, Inês Matos, Matilde Pinto e Patrícia Santos.Portugal vai marcar presença nas provas de singulares, pares femininos, pares masculinos e pares mistos, sob o comando de Francisco Santos (equipa masculina) e Xie Juan (feminina).Os pares portugueses terão de disputar a fase de qualificação e as duplas são Tiago Apolónia/João Monteiro, Matilde Pinto/Inês Matos, Shao Jieni/Fu Yu Fu e Tiago Abiodun/Patrícia Santos.