Portugal com 15 atletas nos Mundiais de estafetas
A seleção portuguesa vai ser composta por 15 atletas nos Mundiais de estafetas, que se vão disputar em 02 e 03 de maio, em Gaborone, no Botsuana, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).
Na estafeta 4x400 metros masculina, destaque para o regresso de Ricardo dos Santos, que não esteve nos Mundiais de pista coberta, em Torun, na Polónia, depois de ter estado dos Mundiais ao ar livre em Tóquio, em 2025, juntando-se ao quinteto que foi finalista na cidade polaca – André Franco, Ericsson Tavares, João Coelho, Omar Elkhatib e Pedro Afonso –, onde bateu o recorde nacional.
Além dos 4x400 metros masculinos, Portugal vai estar ainda presente nos 4x100 femininos e nos 4x100 metros mistos, com Lorène Bazolo, recordista nacional dos 100 metros, a estar convocada para ambas as provas, assim como Tatjana Pinto, que igualou o recorde dos 60 metros em Torun, que também pertence a Bazolo e a Arialis Martínez, outra das convocadas.
As qualificações das três provas estão marcadas para 02 de maio, com as finais a disputarem-se no dia seguinte.
- Lista de atletas convocados:
Arialis Martínez (Benfica): 4x100 femininos e mistos
Beatriz Andrade (Sporting): 4x100 femininos
Beatriz Castelhano (Sporting): 4x100 femininos
Íris Silva (Sporting de Braga): 4x100 femininos
Lorène Bazolo (Sporting): 4x100 femininos e mistos
Tatjana Pinto (Sporting): 4x100 femininos e mistos
Carlos Nascimento (Sporting): 4x100 mistos
David Landim (Benfica): 4x100 mistos
Delvis Santos (Sporting): 4x100 mistos
André Franco (Benfica): 4x400 masculinos
Ericsson Tavares (Benfica): 4x400 masculinos
João Coelho (Sporting): 4x400 masculinos
Omar Elkhatib (Sporting): 4x400 masculinos
Pedro Afonso (Benfica): 4x400 masculinos
Ricardo dos Santos (Benfica): 4x400 masculinos
(Com Lusa)