Portugal com “boas perspetivas” no play-off da Taça Davis de ténis frente à China
O capitão da seleção portuguesa de ténis considerou hoje que o empate 1-1 com a congénere chinesa abre “boas perspetivas” para o segundo dia do play-off do Grupo I da Taça Davis, que decorre em Guangzhou, na China.
“Estamos com 1-1, o que deixa tudo em aberto e com boas perspetivas para amanhã [sábado]. Obviamente, tendo começado a ganhar traçamos sempre a possibilidade de ficar 2-0, mas estar a jogar fora de casa e terminar o primeiro dia com o resultado de 1-1 é uma boa oportunidade também”, assinalou Rui Machado.
Henrique Rocha (157.º classificado do ranking mundial) impôs-se hoje a Bu Yunchaokete (139.º), por duplo 6-4, após uma hora e 26 minutos de confronto no ‘court’ em piso duro, mas Nuno Borges (45.º) não conseguiu confirmar o favoritismo perante Wu Yibing (144.º), tendo perdido por 6-1 e 7-6 (7-3), num encontro que teve a duração de uma hora e 33 minutos.
“O Henrique [Rocha] jogou um excelente jogo. Conseguiu competir a um excelente nível. As condições adaptam-se bem ao jogo dele, já tínhamos sentido isso ao longo da semana e ele conseguiu implementar muito bem a estratégia que tínhamos pensado. Mais uma vez mostrou que tem um espírito competitivo e de equipa notáveis”, observou Rui Machado.
Já Nuno Borges, número um português e único tenista luso no top 100 mundial, “não entrou tão bem no encontro”, de acordo com o capitão da seleção nacional, “fruto da agressividade do adversário”, que também contou com a ajuda do público chinês e com “condições bastante desenhadas para ele”.
“Acabou por fazer um encontro extraordinário e fechá-lo de forma muito boa, com excelente nível. Acabámos por ver o Nuno [Borges] a competir bem na parte final do encontro, o que nos dá boas indicações para amanhã [sábado]”, observou Rui Machado.
A eliminatória continua no sábado, com Nuno Borges a voltar ao court para disputar os pares, ao lado de Francisco Cabral (21.º do mundo de pares), defrontando Zhan Zhizhen e Zhou Yi.
Também no sábado, disputam-se os dois últimos encontros de singulares, com Nuno Borges a jogar com Bu Yunchaokete (139.º do ranking) e Henrique Rocha (157.º do mundo) a encontrar-se com Wu Yibing, sendo que os capitães das duas equipas ainda podem fazer alterações.
Os encontros estão a ser disputados no piso duro do Nansha International Tennis Center, em Guangzhou, capital da província de Guangdong, no sul da China, em condições escolhidas pelos chineses.
