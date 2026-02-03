EM DIRETO
Portugal com resultados modestos na terceira jornada do Europeu de ciclismo de pista

A seleção portuguesa teve hoje um desempenho discreto na terceira jornada dos Europeus de ciclismo de pista, com Daniela Campos a não ir além do 17.º lugar no omnium e Diogo Narciso a ser 19.º no scratch.

Em Konya, na Turquia, o selecionador Gabriel Mendes optou por não fazer alinhar o quatro vezes campeão europeu Iúri Leitão no scratch, ‘abdicando’ da defesa do bicampeonato ostentado pelo ciclista da Caja Rural, com o resultado a ser verdadeiramente modesto.

Diogo Narciso foi 19.º entre 22 competidores, numa prova conquistada pelo suíço Alex Vogel. O pódio ficou completo com o russo Ilya Savekin, a correr sob bandeira neutra, e com o neerlandês Vincent Hoppezak, que ficou com o bronze.

“O Diogo ainda tentou uma iniciativa para criar uma fuga, mas não foi possível. Na fase final, o pelotão fragmentou-se com novos ataques, ficámos integrados no grupo de retaguarda e o resultado acabou por ficar abaixo do objetivo”, admitiu o selecionador, citado em comunicado da Federação Portuguesa de Ciclismo.

Já Daniela Campos terminou o omnium na 17.ª posição, com 34 pontos, ficando bem longe da britânica Anna Morris, campeã europeia com 132.

“A Daniela fez uma corrida dentro do projetado no scratch e na corrida tempo, mas fomos infelizes na eliminação. Ela partiu bem, mas o pé saiu do pedal e, quando conseguiu recolocá-lo, já não foi a tempo de evitar a eliminação. Na corrida por pontos ainda tentou uma situação de volta para somar pontos e subir na geral, mas não foi possível”, justificou Gabriel Mendes.

A norueguesa Anita Stenberg conquistou a prata, com 119, os mesmos da terceira classificada, a belga Shari Bossuyt.

Os Europeus de ciclismo de pista decorrem desde domingo em Konya, na Turquia, sem que a seleção nacional tenha alcançado qualquer medalha até ao momento.

No ano passado, Portugal conquistou seis ‘metais’ nos Europeus de Heusden-Zolder, na Bélgica: Iúri Leitão sagrou-se campeão por pontos e de scratch, os gémeos Rui Oliveira e Ivo Oliveira foram prata, respetivamente, na eliminação e na perseguição individual, unindo-se no madison para alcançar o bronze, o mesmo metal que Maria Martins trouxe para casa no scratch.
