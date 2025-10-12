Portugal com três ouros e duas pratas nos Mundiais Virtus



Brisbane, Austrália, 12 out 2025 Lusa) – Lenine Cunha, no triplo salto, Sandro Baessa, nos 1.500 metros, e Igor Oliveira, nos 100 metros, sagraram-se hoje em Brisbane campeões mundiais Virtus, competição para atletas com deficiência intelectual.



Portugal fechou o segundo dia de competição com uma equipa na categoria T20 (atletas de pista) e arrecadou três ouros e duas pratas.



Lenine Cunha foi duplamente medalhado, ao ser campeão mundial no triplo salto com a marca de 12,97 metros, e ao conquistar a medalha de prata no heptatlo, prova na qual terminou em segundo lugar, com 3.229 pontos.



Na final de 1.500 metros, Sandro Baessa garantiu o ouro com a marca de 03.59,52 minutos, numa distância em que Cristiano Pereira foi oitavo, com 04.18,54.



Igor Oliveira, que era o grande favorito nos 100 metros, confirmou o estatuto, com 10,92 segundos, à frente do australiano Sammy Muamba (10,94) e do japonês Kuma Watanabe (10,95).



A segunda prata para Portugal, além da de Lenine cunha, foi conquistada por Carina Paim, que correu os 400 metros em 58,86 segundos, atrás da indiana Deepthi Jeevanji (55,92).



No sábado, a delegação lusa já tinha subido ao pódio, com o título mundial de Ana Filipe no triplo salto.



Este Campeonato do Mundo Virtus está a decorrer em Brisbane, nas instalações do Queensland Sport and Athletics Centre (QSAC), instalações que serão a pista de treino para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Brisbane 2032.