Portugal defronta Itália, Bielorrússia e França na Liga Europeia de futebol de praia

A prova vai decorrer em Viareggio, de 09 a 14 de setembro, e terá ainda Espanha, Suíça, Ucrânia e Dinamarca no Grupo B.



Os dois primeiros classificados de cada agrupamento seguem para as meias-finais.



Igualmente em Viareggio e nas mesmas datas, a seleção feminina vai igualmente disputar o título europeu, tendo sido colocada no Grupo A com Polónia e Suíça.



Espanha, Ucrânia e Itália integram o outro grupo, com as duas melhores equipas de cada agrupamento a ficarem igualmente apuradas para as meias-finais.