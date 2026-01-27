Portugal derrotado pela Espanha na segunda jornada

Depois da vitória na primeira ronda ante a Roménia (12-7), as lusas consentiram uma goleada ante uma das favoritas à vitória final, sendo igualadas pelas rivais de hoje, com três pontos, a três da líder da `poule`, a Hungria, e com mais três do que as romenas, quartas sem pontos, quando avançam as duas primeiras seleções para a Ronda Principal.

Portugal fecha o Grupo B na quinta-feira, com uma partida ante a líder da `poule`, a Hungria, pelas 15:30, após as húngaras terem goleado hoje a Roménia (28-3), tendo já assegurado o primeiro lugar da `poule` com duas vitórias em dois jogos.