Portugal empata com a Macedónia e complica passagem à `main round`

Na cidade dinamarquesa de Herning, Portugal, que soma a sua nona participação em campeonatos da Europa, chegou ao intervalo a vencer por dois golos de diferença (15-13), mas não conseguiu garantir o triunfo, que praticamente teria assegurado a passagem à fase seguinte.



Portugal, que no primeiro jogo bateu a Roménia por 40-34, assumiu provisoriamente a liderança do Grupo B, com três pontos, mais um do a Dinamarca, que ainda hoje joga com a Roménia.



Na terceira e decisiva jornada, a seleção portuguesa defronta na terça-feira a Dinamarca, tetracampeã mundial e campeã europeia em 2008 e 2012.