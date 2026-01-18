Mais Modalidades
Andebol
Portugal empata com a Macedónia e complica passagem à `main round`
A seleção portuguesa empatou domingo com a Macedónia do Norte, 29-29, na segunda jornada do Grupo B do Europeu de andebol, e adiou para a última jornada a hípótese de se apurar para a Ronda Principal da prova.
Na cidade dinamarquesa de Herning, Portugal, que soma a sua nona participação em campeonatos da Europa, chegou ao intervalo a vencer por dois golos de diferença (15-13), mas não conseguiu garantir o triunfo, que praticamente teria assegurado a passagem à fase seguinte.
Portugal, que no primeiro jogo bateu a Roménia por 40-34, assumiu provisoriamente a liderança do Grupo B, com três pontos, mais um do a Dinamarca, que ainda hoje joga com a Roménia.
Na terceira e decisiva jornada, a seleção portuguesa defronta na terça-feira a Dinamarca, tetracampeã mundial e campeã europeia em 2008 e 2012.
Portugal, que no primeiro jogo bateu a Roménia por 40-34, assumiu provisoriamente a liderança do Grupo B, com três pontos, mais um do a Dinamarca, que ainda hoje joga com a Roménia.
Na terceira e decisiva jornada, a seleção portuguesa defronta na terça-feira a Dinamarca, tetracampeã mundial e campeã europeia em 2008 e 2012.