Portugal evita Brasil e Espanha no Mundial de futsal





(Com Lusa)

As vitórias nos respetivos grupos das três seleções mais bem cotadas no ranking mundial (Brasil, Espanha e Portugal) oferecem à seleção das ‘quinas’ um caminho que pode ser muito favorável para chegar ao jogo decisivo.Com a segunda jornada dos quatro grupos ainda em curso, Portugal cumpriu hoje a sua missão, ao bater o Japão (quinto do mundo), num jogo em que a capitã Ana Azevedo ‘bisou’ e Kaká também marcou, diante de um adversário que capitulou já no ‘desespero’.Portugal chegou ao intervalo a vencer por 2-0, mas já na segunda parte as nipónicas tentaram reentrar no jogo e ainda reduziram, valendo a Portugal o tudo ou nada do Japão, na tentativa do empate, com a guarda-redes avançada, o que deixou a baliza aberta para o 3-1.Pouco depois, também na PhilSports Arena, em Pasig, na região metropolitana de Manila, foi o grande favorito Brasil a assegurar vitória no grupo D, diante da Itália e por números dilatados (6-1).As ‘canarinhas’ podem encontrar nas meias-finais a Espanha, tricampeã europeia, se os favoritismos se confirmarem, enquanto Portugal ficou desde já com a garantia que se manterá no quadro oposto.A Espanha, vencedora do Grupo B, defrontará nos quartos de final o segundo do Grupo A, a sair do jogo da terceira jornada entre Polónia e Marrocos, e o Brasil o segundo do Grupo C, a definir entre Japão e Tanzânia.Já Portugal, que no próximo sábado defronta a Nova Zelândia, lanterna-vermelha do Grupo C e última adversária das portuguesas na fase de grupos, terá pela frente nos ‘quartos’ o segundo classificado do Grupo D, posição que será discutida na última jornada da fase de grupos no confronto entre Itália (sétima do ranking) e Irão (nono).Caso ainda siga em frente, Portugal defrontará nas ‘meias’ a Argentina, vencedora do Grupo A, Tailândia ou Colômbia.