Portugal evita Brasil e Espanha no Mundial de futsal
Com o triunfo de hoje sobre o Japão, a Seleção Nacional feminina de futsal garantiu o primeiro lugar no seu grupo e ficou com a certeza de que só na final do Campeonato do Mundo poderá encontrar Espanha ou Brasil, os adversários mais cotados.
As vitórias nos respetivos grupos das três seleções mais bem cotadas no ranking mundial (Brasil, Espanha e Portugal) oferecem à seleção das ‘quinas’ um caminho que pode ser muito favorável para chegar ao jogo decisivo.
Com a segunda jornada dos quatro grupos ainda em curso, Portugal cumpriu hoje a sua missão, ao bater o Japão (quinto do mundo), num jogo em que a capitã Ana Azevedo ‘bisou’ e Kaká também marcou, diante de um adversário que capitulou já no ‘desespero’.
Portugal chegou ao intervalo a vencer por 2-0, mas já na segunda parte as nipónicas tentaram reentrar no jogo e ainda reduziram, valendo a Portugal o tudo ou nada do Japão, na tentativa do empate, com a guarda-redes avançada, o que deixou a baliza aberta para o 3-1.
Pouco depois, também na PhilSports Arena, em Pasig, na região metropolitana de Manila, foi o grande favorito Brasil a assegurar vitória no grupo D, diante da Itália e por números dilatados (6-1).
As ‘canarinhas’ podem encontrar nas meias-finais a Espanha, tricampeã europeia, se os favoritismos se confirmarem, enquanto Portugal ficou desde já com a garantia que se manterá no quadro oposto.
A Espanha, vencedora do Grupo B, defrontará nos quartos de final o segundo do Grupo A, a sair do jogo da terceira jornada entre Polónia e Marrocos, e o Brasil o segundo do Grupo C, a definir entre Japão e Tanzânia.
Já Portugal, que no próximo sábado defronta a Nova Zelândia, lanterna-vermelha do Grupo C e última adversária das portuguesas na fase de grupos, terá pela frente nos ‘quartos’ o segundo classificado do Grupo D, posição que será discutida na última jornada da fase de grupos no confronto entre Itália (sétima do ranking) e Irão (nono).
Caso ainda siga em frente, Portugal defrontará nas ‘meias’ a Argentina, vencedora do Grupo A, Tailândia ou Colômbia.
(Com Lusa)