Portugal joga com o Mónaco na próxima eliminatória da Taça Davis em ténis

A seleção portuguesa de ténis vai jogar com o Mónaco, no Principado, a próxima eliminatória de manutenção no Grupo Mundial I da Taça Davis, ditou o sorteio hoje realizado em Londres.

A equipa capitaneada por Rui Machado vai voltar a defrontar a formação monegasca ao fim de 21 anos, depois da vitória de Portugal por 4-1 na Maia, desta vez em fevereiro de 2025, num recinto escolhido pelos anfitriões.



Valentin Vacherot é o melhor tenista monegasco da atualidade, figurando no 115.º lugar no ranking ATP de singulares, enquanto nos pares, Hugo Nys (25.º ATP) e Romain Arneodo (73.º ATP), recentemente campeão do Lisboa Belém Open, são especialistas da variante.



"Vamos jogar com o Mónaco, uma equipa que tem um bom jogador de singulares e depois tem muito bons jogadores de pares. Vai ser uma eliminatória difícil, mas que está ao nosso alcance e, se tivermos a equipa completa, é para ganhar", afirmou o capitão português.



Depois da derrota em setembro na Noruega, por 3-1, Portugal volta a ter a oportunidade de, no play-off do Grupo Mundial 1 da Taça Davis, garantir o acesso ao Grupo Mundial I.