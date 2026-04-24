Portugal perde com Croácia nos quartos de final da Taça do Mundo de polo aquático

A equipa lusa foi incapaz de surpreender a Croácia, uma das quatro equipas que tinham vencido os três jogos da primeira fase, ficando sem possibilidade de lutar pela subida à primeira divisão, garantida apenas pelo vencedor da segunda divisão.



Na primeira fase, Portugal venceu a Grã-Bretanha e o Cazaquistão, antes de perder com o Canadá, terminando na sexta posição.