EM DIRETO
Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito no Médio Oriente

Portugal perde com Croácia nos quartos de final da Taça do Mundo de polo aquático

Portugal perde com Croácia nos quartos de final da Taça do Mundo de polo aquático

A seleção portuguesa feminina de polo aquático foi hoje eliminada nos quartos de final da segunda divisão da Taça do Mundo, que se está a disputar em Malta, depois de perder com a Croácia, por 18-7.

Lusa /
Zsolt Szigetvary - EPA

VER MAIS
A equipa lusa foi incapaz de surpreender a Croácia, uma das quatro equipas que tinham vencido os três jogos da primeira fase, ficando sem possibilidade de lutar pela subida à primeira divisão, garantida apenas pelo vencedor da segunda divisão.

Na primeira fase, Portugal venceu a Grã-Bretanha e o Cazaquistão, antes de perder com o Canadá, terminando na sexta posição.
PUB
PUB