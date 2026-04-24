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Portugal perde com Croácia nos quartos de final da Taça do Mundo de polo aquático
A seleção portuguesa feminina de polo aquático foi hoje eliminada nos quartos de final da segunda divisão da Taça do Mundo, que se está a disputar em Malta, depois de perder com a Croácia, por 18-7.
A equipa lusa foi incapaz de surpreender a Croácia, uma das quatro equipas que tinham vencido os três jogos da primeira fase, ficando sem possibilidade de lutar pela subida à primeira divisão, garantida apenas pelo vencedor da segunda divisão.
Na primeira fase, Portugal venceu a Grã-Bretanha e o Cazaquistão, antes de perder com o Canadá, terminando na sexta posição.
Na primeira fase, Portugal venceu a Grã-Bretanha e o Cazaquistão, antes de perder com o Canadá, terminando na sexta posição.