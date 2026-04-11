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Futebol de praia
Portugal perde com Paraguai na Acapulco Cup de futebol de praia
A seleção portuguesa de futebol de praia perdeu na sexta-feira diante do Paraguai, por 3-0, no segundo encontro na Acapulco Cup, que decorre no México.
Depois de ter batido os Estados Unidos (8-2) na quinta-feira, na estreia de Bruno Torres como selecionador luso, Portugal foi derrotado com golos de Martínez, Barrios e Cantero.
O Paraguai, que tinha vencido o México na primeira jornada, lidera a prova, com seis pontos, seguido de Portugal e Estados Unidos, ambos com três, enquanto os mexicanos não tem qualquer ponto após somado novo desaire nesta segunda ronda, com os norte-americanos (6-5).
Na derradeira jornada, a seleção nacional defronta hoje o conjunto ‘azteca’, a partir das 21:30 locais (04:30 de domingo em Lisboa).
O Paraguai, que tinha vencido o México na primeira jornada, lidera a prova, com seis pontos, seguido de Portugal e Estados Unidos, ambos com três, enquanto os mexicanos não tem qualquer ponto após somado novo desaire nesta segunda ronda, com os norte-americanos (6-5).
Na derradeira jornada, a seleção nacional defronta hoje o conjunto ‘azteca’, a partir das 21:30 locais (04:30 de domingo em Lisboa).