Portugal perde com Sérvia na qualificação para o Eurobasket2027 feminino

Depois do desaire na Sérvia por 77-71 e do triunfo caseiro face à Islândia por 100-70, a seleção portuguesa, que já perdia ao intervalo por 39-33, sofreu o segundo desaire.



Com este resultado, Portugal, que procura a segunda presença seguida na fase final, após a estreia em 2025, é segundo do Grupo G, com quatro pontos (três jogos), atrás das sérvias, com oito (quatro), e à frente das islandesas, com três (três).

