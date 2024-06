Portugal procura melhorar resultado do ano passado no Mundial de dardos

Em 2023, a equipa lusa, então composta por José de Sousa e Luís Ameixa, não ultrapassou a fase de grupos, fasquia que o 30.º classificado da Ordem de Mérito da Professional Darts Corporation (PDC) estabelece como objetivo para este ano.



“Em primeiro lugar, vamos tentar passar o grupo. Se conseguirmos isso, o que vier é uma lotaria”, disse José de Sousa à agência Lusa.



Portugal disputa o Grupo L do Mundial, a partir de quinta-feira, com Estados Unidos e Itália.



Sousa e Gomes defrontam os norte-americanos Danny Lauby e Jules van Dongen no primeiro dia do torneio, confronto que determina a ordem dos jogos no dia seguinte. Quem vencer defronta os italianos Michele Turetta e Massimo Dalla Rosa no último confronto do grupo, já a conhecer o resultado dos transalpinos com o outro adversário.



“Com os Estados Unidos costuma ser mais difícil. Normalmente têm jogadores que ‘apertam’ bastante. Com a Itália poderemos ter mais possibilidades de ganhar, pois normalmente temos tido bons resultados contra eles”, comentou José de Sousa.



O ‘Special One’ dos dardos qualificou automaticamente Portugal para a competição por ocupar o 30.º lugar da Ordem de Mérito PDC, mas David Gomes conquistou o direito a representar Portugal num torneio Open disputado este ano, em Beja, no final de março.



Aos 45 anos, o trabalhador de uma quinta pedagógica localizada em Palmela viaja para Frankfurt, na Alemanha, com a expectativa de “tentar ajudar ao máximo o José [de Sousa], porque a realidade dos dardos em Portugal é completamente diferente”.



“A expectativa é dar o melhor e chegar o mais longe possível. É uma responsabilidade porque o José é o único português no circuito da PDC, mas também uma alegria porque não há muitos jogadores portugueses que tenham esta oportunidade. Cabe-nos ajudar da melhor forma e mostrar a realidade dos jogadores portugueses”, admitiu David Gomes à agência Lusa.



O Campeonato do Mundo de dardos disputa-se entre quinta-feira e domingo, em Frankfurt, no mesmo formato estreado no ano passado, com 40 seleções a disputarem um prémio total de 450 mil libras (cerca de 532 mil euros), das quais 80 mil libras (cerca de 95 mil euros) serão entregues à dupla vencedora.



O País de Gales, representado por Gerwyn Price e Jonny Clayton, defende o título conquistado em 2023 e está diretamente apurado para a fase de eliminatórias, assim como Inglaterra (Luke Humphries e Michael Smith), Países Baixos (Michael van Gerwen e Danny Noppert) e Escócia (Peter Wright e Gary Anderson), os quatro países com melhor ranking acumulado na Ordem de Mérito PDC.



Os restantes 36 países enfrentam-se em 12 grupos de três seleções, nos quais apenas o vencedor se apura para os oitavos de final, que se disputam no sábado.



Todos os encontros do Mundial são disputados em pares, à melhor de sete jogos na fase de grupos, de 15 jogos nos oitavos de final, quartos de final e meias-finais, e à melhor de 19 jogos na final.