Portugal sagra-se campeão europeu de equitação de trabalho em individual e equipas

Na competição individual, Gilberto Filipe, montando Morante, conquistou a medalha de ouro ao totalizar 120 pontos, enquanto Bruno Pica da Conceição, com Istambul, foi medalha de prata, depois de ter perdido no desempate, decidido pela prova de ensino.



A francesa Julie Alteyrac, com Califa, conquistou o bronze, ao somar 116 pontos.



Entre os portugueses, destacaram-se ainda Luís Brito Paes, com Horizonte, que terminou em quinto lugar, e Afonso Antunes Resina, com Importante da Broa, que ficou nona posição da classificação geral.



Por equipas, juntaram-se a Portugal no pódio as equipas da Espanha e da França, segunda e terceira classificadas, respetivamente.