Portugal termina em quarto dueto livre dos Europeus aquáticos

As portuguesas Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves terminaram hoje na quarta posição a final de dueto técnico de natação artística dos Europeus aquáticos, que se estão a disputar em Belgrado.

Para conseguirem a melhor prestação portuguesa em provas de natação artística em Europeus, o dueto português, que já tinha ficado perto de se qualificar para os Jogos Olímpicos Paris2024, terminou com 223,8266 pontos.



As neerlandesas Bregje de Brouwer e Noortje de Brouwer sagraram-se campeãs europeias, com 260,6567 pontos, à frente das britânicas Isabelle Thorpe e Kate Shortman (256,7184) e das israelitas Éden Bletcher e Shelly Bobritsky.



Na quinta-feira, Filipa Faria e Daniel Ascenso tinham sido quintos classificados na prova de dueto misto.