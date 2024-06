Portugal termina primeira etapa do Europeu de râguebi `sevens` em quinto lugar

A seleção portuguesa de râguebi de 'sevens' terminou hoje a primeira etapa do Europe Championship 2024 em quinto lugar, após vencer a Bélgica e a Itália no último dia do torneio disputado em Makarska, na Croácia.

Eliminados nos quartos de final, no sábado, os ‘lobos’ derrotaram os belgas por 19-14 nas meias-finais do apuramento do quinto ao oitavo lugares e, depois, os italianos por 45-7, seleção que tinha batido os portugueses na fase de grupos.



Vasco Leite, Frederico Couto e Vasco Durão fizeram os ensaios contra a Bélgica, dois dos quais transformados por Manuel Vareiro, enquanto frente a Itália coube ao próprio Manuel Vareiro (dois), Fábio Conceição, Manuel Fati, Guilherme Vasconcelos, João Afra Rosa e Vasco Durão assinar os toques de meta nacionais, com cinco transformações de Vareiro.



No feminino, Portugal encerrou a primeira etapa do Europeu em 11.º lugar, após vencer a Ucrânia por 38-0, com ensaios de Catarina Ribeiro (três), Maria João Costa, Raquel Santos e Daniela Oliveira, três dos quais transformados por Inês Spínola e um por Cátia Almeida.



O Rugby Europe Sevens Championship 2024 é constituído por duas etapas, disputadas em Markarska, na Croácia, que termina hoje, e em Hamburgo, na Alemanha (28 a 30 de junho) para definir o campeão europeu da variante.