Portugal vai enfrentar a Bélgica nos quartos de final

A seleção lusa, que venceu Itália (6-2) e Hungria (5-1), enfrenta hoje a Polónia, no encerramento do agrupamento, mas como tem o primeiro posto garantido, já conhece o primeiro adversário na fase a eliminar, no domingo.



A Bélgica foi hoje derrotada pela Espanha, por 10-3, mas beneficiou do desaire da anfitriã Eslovénia frente à Bielorrússia, por 3-2, assegurando o segundo posto e juntando-se aos espanhóis no grupo de equipas que seguem em frente.



A Espanha, que vai defrontar na próxima ronda o segundo classificado do grupo de Portugal, que se decide hoje, terminou na frente, com um pleno de nove pontos, com a Bélgica, Eslovénia e Bielorrússia todas com três.



No desempate, e com cada uma das três equipas a contar com um triunfo e uma derrota no confronto direto, os belgas beneficiaram da melhor diferença de golos neste minicampeonato a três.



Caso vença a Bélgica, Portugal vai ter pela frente nas meias-finais o vencedor do duelo entre a França e Ucrânia.



O Campeonato da Europa de futsal disputa-se até dia 07 de fevereiro, numa organização tripartida entre Eslovénia, Letónia e Lituânia.

