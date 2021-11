Portugal vence Alemanha na preparação para o Europeu2022 de andebol

Depois de ter vencido na quarta-feira ao Luxemburgo, por 39-21, e de ter perdido na sexta-feira no primeiro jogo com a Alemanha, por 30-28, a seleção portuguesa fechou com `chave de ouro` com um triunfo por 32-30 frente à congénere germânica.

O ponta luso Diogo Branquinho abriu o ativo no PSD Bank Dome, em Dusseldorf, no primeiro de cinco minutos em que Portugal entrou muito bem no encontro, chegando a um parcial de 3-1, que a Alemanha respondeu com quatro golos seguidos (3-5).

À passagem dos 10 minutos, Portugal iniciou a sua aproximação ao resultado e chegou à margem mínima, através do central Miguel Martins (9-10), mas a Alemanha voltou a distanciar-se no marcador e abriu para a maior diferença registada até então (13-17).

Na reta final da primeira parte, com um parcial de quatro golos consecutivos, iniciado pelo pivô Victor Iturriza e fechado pelo também pivô Luís Frade, a seleção lusa conseguiu sair para o intervalo com um empate 17-17 no marcador.

No segundo tempo, Portugal entrou determinado em levar de vencida a formação germânica e, após um primeiro golo do ponta Francisco Tavares, os portugueses encetaram um parcial de 5-1, criando quatro golos de vantagem (22-18).

A seleção alemã conseguiu reduzir para dois golos aos 25-23, devido a algumas precipitações no ataque luso, mas, quando faltavam apenas 15 minutos para o final do encontro, Francisco Tavares colocou a vantagem em três golos (26-23).

A Alemanha conseguiu anular a margem portuguesa e empatou aos 29-29, mas a reação lusa, que voltou para o comando, acabou por surgir pela mão do ponta Miguel Alves, que foi o melhor marcador do encontro, com sete golos.

O ponta Diogo Branquinho acabou por selar a vitória lusa, por 30-32.

Portugal retoma a preparação em janeiro de 2022, com a participação no torneio suíço de Yellow Cup, em Winterthur, onde irá defrontar as seleções do Montenegro (07), Suíça (08) e Ucrânia (09).

A seleção portuguesa inicia a sua participação na fase de grupos do Europeu2022 em 14 de janeiro, em Budapeste, frente à Islândia, após o que defronta a anfitriã Hungria (16) e os Países Baixos (18).