Portugal vence e é primeiro do grupo no Mundial de hóquei em patins

Telmo Pinto (dois e 40 minutos), João Rodrigues (nove), João Souto (14), Gonçalo Alves (36, de penálti), Diogo Rafael (43) e Henrique Magalhães (48) marcaram os golos lusos, enquanto Felipe Márquez faturou para os chilenos (24).



Portugal, que tinha batido a França (5-1) e empatado com a Itália (2-2), acabou o agrupamento com sete pontos, contra cinco da Itália, quatro da França e nenhum do Chile, marcando encontro nos `quartos`, hoje, com o vencedor do Moçambique-Alemanha.