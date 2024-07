Portugal vence Espanha e fica perto das "meias" do Europeu de andebol de sub-20

Depois do empate 33-33 com a Islândia, na primeira jornada da Ronda Principal, Portugal deu uma boa resposta frente à então invicta seleção espanhola, que vinha de um triunfo sobre a Áustria (37-26), e assumiu a liderança do Grupo G.



Mais eficaz na concretização e a cometer menos erros do que os espanhóis, a seleção lusa conquistou os dois pontos em disputa e vai na quinta-feira defrontar a Áustria com os olhos postos nas meias-finais, ao alcance dos dois primeiros.



Portugal recuperou de uma desvantagem de três golos, aos 12-9, com um parcial de 5-0, para uma liderança de dois, aos 14-12, que dilatou para quatro, aos 18-14, e que lhe permitiu atingir o intervalo a vencer por 19-17, apesar da reação espanhola.



Com um início demolidor na segunda parte, a equipa lusa aumentou a vantagem no marcador para cinco golos, aos 23-18, que manteve até aos 25-20, altura em que a Espanha, com um parcial de 5-1, reduziu para a margem mínima aos 26-25.



A seleção portuguesa, com o guarda-redes Diogo Rêma em evidência, com uma eficácia de 25%, abriu novamente a vantagem para quatro golos, aos 31-27, respondendo sempre com eficácia às tentativas de aproximação da seleção espanhola.



Nos derradeiros 10 minutos do encontro, com a Espanha já privada de Victor Holguin, por exclusão, Portugal voltou à vantagem de cinco golos, aos 35-30, que segurou, com alguma dificuldade, nos segundos finais, para vencer por 38-37.



Miguel Oliveira e Ricardo Brandão, ambos com nove golos, e Nuno Oliveira, com cinco, foram os principais marcadores da equipa portuguesa, tendo Ferran Oliveras, com oito, sido o jogador em destaque nas ações de finalização da seleção espanhola.



Portugal assumiu a liderança do Grupo G, com três pontos, à frente da Espanha e da Áustria, ambas com dois, e da Islândia, com um. A derradeira jornada da 'main round' fica concluída na quinta-feira, com os jogos Áustria-Portugal e Espanha-Islândia.