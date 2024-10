Portugal vence Estónia e lidera Grupo C de apuramento para o Mundial de futebol de praia

A grande figura da partida foi Léo Martins, autor de quatro dos cinco golos que deram a segunda vitória à seleção lusa, com Rubén Brilhante a ‘assinar’ o outro golo.



Depois de ter goleado o Cazaquistão, por 12-0, na primeira jornada, Portugal passou a somar seis pontos no Grupo C, consolidando a liderança, seguido da Estónia e da Alemanha, próxima adversária, ambos com três.



O próximo jogo de Portugal frente à congénere alemã está agendado para segunda-feira, a partir das 14:30 (hora portuguesa).



Os dois primeiros classificados de cada grupo e os quatro melhores terceiros qualificam-se para um play-off.



Os vencedores desta eliminatória apuram-se para a derradeira fase de apuramento, em que oito equipas vão ser divididas em dois grupos, com os dois primeiros posicionados de cada ‘poule’ a garantirem a presença no Mundial.