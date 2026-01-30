Portugal vence Suécia e conquista histórico quinto lugar
Portugal conquistou sexta-feira o quinto lugar, a sua melhor classificação de sempre em fases finais de um Campeonato da Europa de andebol, depois de vencer a Suécia, por 36-35, com um golo no último segundo.
Em Herning, na Dinamarca, a seleção lusa, que já tinha assegurado a presença no Mundial2027, chegou ao intervalo empatada com os suecos, 16-16, mas conseguiu superiorizar-se na segunda parte à Suécia, que já conquistou o titulo europeu por cinco vezes, com um golo de Martim Costa no último segundo de jogo.
Na nona presença em fases finais, quarta consecutiva, a equipa das ‘quinas’ alcançou o seu melhor resultado de sempre, superando o sexto lugar que tinha conseguido em 2020.
Portugal terminou a fase preliminar no primeiro lugar do Grupo B, com duas vitórias, frente a Dinamarca e Roménia, e um empate com a Macedónia do Norte, seguindo em frente na prova.
Na Ronda Principal, a formação lusa foi terceira na sua ‘poule’, com derrotas frente a Alemanha e França, um empate com a Noruega e um triunfo frente a Espanha, o que lhe permitiu o acesso ao jogo de disputa do quinto lugar.