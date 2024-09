Portugal volta ao Mundial de voleibol 23 anos depois

A primeira fase vai ser disputada por oito grupos de quatro seleções, com os dois primeiros a avançarem para os oitavos de final.”, afirmou o selecionador João José, citado pela Federação Portuguesa de Voleibol (FPV).O responsável técnico, que na última presença lusa num Mundial, em 2002, na Argentina, foi distinguido como o melhor blocador, enalteceu o trabalho do organismo liderado por Vicente Araújo.”, realçou João José, reconhecendo que “”.Na estreia, Portugal foi 15.º no Campeonato do Mundo de 1956, em França, melhorando, depois, em 2002, na Argentina, para o oitavo posto.A 21.ª edição do Mundial de voleibol vai ser disputada em duas cidades filipinas, entre 12 e 28 de setembro de 2025, mediante o resultado do sorteio marcado para o próximo dia 14, em Manila.No último Europeu, disputado em 2023, na Itália, na Bulgária, na Macedónia do Norte e em Israel, Portugal, na sua sétima participação, terminou em 10.º, tendo sido eliminado pela Ucrânia, nos oitavos de final.