Português Daniel Rodrigues cai da liderança do Open da Austrália em golfe
O golfista português Daniel Rodrigues caiu hoje da liderança do Open da Austrália para o 15.º lugar, após completar a terceira volta do torneio pontuável para o DP World Tour com três pancadas acima do par do campo.
Na sexta-feira, Rodrigues, de 23 anos, partilhava o primeiro lugar com o dinamarquês Rasmus Neergaard-Petersen, mas acabou por cair 14 posições nesta penúltima ronda, face aos 74 ‘shots’ de que precisou para fechar o seu percurso.
Sem qualquer ‘birdie’ assinalado no cartão – ao contrário do que tinha sucedido nos dois primeiros dias -, o português, em época de estreia no principal circuito europeu, marcou um ‘bogey’ (uma pancada acima do par do buraco) e um ‘duplo-bogey’ (duas acima), para um total de 207 pancadas nas três rondas, seis abaixo do par.
Neergaard-Petersen, com um agregado de 199 pancadas (14 abaixo), mantém-se na liderança do torneio que decorre em Melbourne até domingo.
