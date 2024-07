Portuguesa Maria Conceição conquistou montanha K2

Maria Conceição, a primeira mulher portuguesa a subir ao cume do monte Evereste, conquistou agora o K2, no Paquistão, a segunda montanha mais alta do mundo, anunciou a própria.

A alpinista de 47 anos disse que, após várias semanas de mau tempo, o grupo aproveitou uma "janela muito curta" para subir até ao topo, o qual alcançou hoje cerca das 6h00 em Lisboa), disse, num curto telefonema à agência Lusa.



O K2, com 8.614 metros, é a segunda montanha mais alta do mundo, depois do Evereste (8.848 metros) e uma das mais difíceis e arriscadas.



João Garcia foi o primeiro alpinista português a conquistar o K2, em 2007.



Conceição chegou ao Paquistão em meados de junho, mas o progresso da expedição foi dificultado pelo frio e neve.



Segundo atualizações que fez nas redes sociais, uma avalanche atingiu um dos acampamentos há cerca de 10 dias.



No sábado tinha alcançado a base três, a cerca de 7.300 metros de altitude.



Maria da Conceição, que nasceu em Portugal mas está radicada nos Emirados Árabes Unidos desde 2003, tem vários recordes registados no Guinness World Records (GWR).



Alcançou o Polo Norte em 2011 e em 2018 chegou ao Polo Sul, feitos inéditos na altura para uma mulher portuguesa.



Em 2014, a filantropa e agora atleta de resistência bateu vários recordes mundiais ao correr ultramaratonas consecutivas em sete continentes diferentes.