Portugueses arrancam mal no Betfred British Masters de golfe

Ricardo Melo Gouveia segue no grupo dos 70.ºs, após a primeira volta ao campo The Belfry, enquanto Figueiredo é 125.º, apenas uma semana depois do seu quinto lugar na Dinamarca, o melhor da carreira, que lhe deu um prémio de mais de 74 mil euros e a subida de 46 posições no ranking do circuito DP World Tour, para 146.º.



Hoje, Melo Gouveia terminou com 73 pancadas, uma acima do par, registando um 'eagle' no segundo buraco (menos duas), além de dois 'birdies' (uma abaixo) e cinco 'bogeys' (uma acima).



Em plano bem diferente do que fez em Aarhus, Figueiredo segue com 76 pancadas (quatro acima). A sua prestação foi 'arruinada' por dois 'duplos bogeys' (duas acima), que se juntaram a outro 'bogey' e somente um 'birdie'.



A prova, que só termina no domingo, prossegue na sexta-feira com o segundo dia, em que se define o 'cut', ou seja quem continua em prova e quem sai da competição.