Portugueses Isaac Nader e Salomé Afonso repetem vitórias na Milha de Berango

Na prova masculina disputada com 21 corredores na linha de partida, Isaac Nader conquistou a quinta vitória consecutiva no circuito urbano de Gobelalde, cortando a meta com o tempo de 04.11 minutos.



Nader impôs-se ao campeão espanhol na distância Abderrahman El Khayami e ao etíope Abdisa Fayisa Gutama, campeão do mundo de sub-20. Adel Mechaal e Jesús Gómez foram quarto e quinto classificados, respetivamente.



A prova teve um inicio frenético, imposto por Mariano García, após o que Isaac Nader e El Khayami alcançaram o murciano antes da última curva e foi na reta final que o português impôs a sua velocidade máxima numa pista que conhece como ninguém.



A corrida feminina contou com sete atletas olímpicas em Paris2024 entre as 19 participantes e, uma vez mais, a atleta portuguesa Salomé Afonso confirmou o domínio dos últimos anos.



Salomé Afonso alcançou em Berango o seu terceiro triunfo consecutivo, cortando a meta com 04.51 minutos, impondo-se às espanholas Esther Guerrero e Águeda Marqués, finalista dos 1.500 metros em Paris2024. Marta Pérez e Judith Otazua completaram as cinco primeiras posições.



A corrida decorreu a um ritmo mais lento que a masculina, com as atletas a seguirem num grupo compacto até que Esther Guerrero decidiu esticá-la praticamente na última volta.



A resposta de Águeda Marqués e Salomé Afonso foi imediata, saindo ambas na esteira de Esther Guerrero, que não conseguiu resistir à última mudança de ritmo da portuguesa, agora atleta do Benfica, que cruzou a meta em primeiro num final espetacular.