Pugilista nigeriana suspensa por suspeitas de doping

“Uma amostra recolhida da pugilista Cynthia Temitayo Ogunsemilore produziu um resultado analítico anormal para uma substância proibida especificada, a furosemida. A atleta foi notificada e suspensa provisoriamente até que o caso seja resolvido de acordo com o Código Mundial Antidopagem e as regras antidopagem do COI aplicáveis aos Jogos de Paris2024”, refere a ITA em comunicado.



A amostra foi recolhida por agentes da ITA durante um teste fora de competição na quinta-feira, em Paris, na véspera da cerimónia de abertura dos Jogos, referindo que a atleta está “proibida de competir, treinar ou participar em qualquer atividade durante os Jogos”.



A pugilista, que devia entrar em competição na segunda-feira, na categoria de -60 kg, pode levar o seu caso ao Tribunal Arbitral do Desporto (CAS) e pode também solicitar um exame da amostra B.



Desde o início dos Jogos Paris2024, foram excluídos dois atletas: a jogadora de voleibol dominicana Lisvel Eve Mejia, que acusou positivo em testes de furosemida, e o judoca iraquiano Sajjad Sehen, que acusou positivo em testes de substâncias anabolizantes proibidas.