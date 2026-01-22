Mais Modalidades
Queta destaca-se em nova vitória dos Celtics
O português Neemias Queta conseguiu na quarta-feira 17 pontos e cinco desarmes de lançamento na vitória caseira dos Boston Celtics sobre os Indiana Pacers, por 119-104, em jogo da liga norte-americana de basquetebol.
Os cinco ‘abafos’ são a segunda melhor marca pessoal do poste luso na NBA, apenas superados pelos seis conseguidos em abril de 2024, frente aos Washington Wizards, ficando, igualmente, a apenas dois pontos do seu recorde de 19, conseguido duas vezes.
Queta marcou seis dos 10 lançamentos de campo tentados e esteve perfeito da linha de lance livre, com cinco em cinco, além de ter conseguido nove ressaltos, quatro dos quais ofensivos, naquele que foi o melhor registo do encontro.
Com 40 encontros disputados na sua quinta temporada na NBA, Queta tem médias de 10,2 pontos, 8,2 ressaltos, 1,4 assistências e 1,2 desarmes de lançamento em 24,8 minutos de utilização por jogo.
Neemias Queta foi, a par com Sam Hauser, o segundo melhor marcador da equipa de Boston, apenas superado por Jaylen Brown, que conseguiu um ‘duplo-duplo’, com 30 pontos e 10 ressaltos.
Pascal Siakam foi a grande figura dos Indiana Pacers, com 32 pontos e 10 ressaltos, enquanto o suplente Jarace Walker chegou aos 19 pontos.
Os Boston Celtics seguraram o segundo lugar da Conferência Este, com 27 vitórias e 16 derrotas, enquanto os Indiana Pacers, finalistas da NBA em 2025, continuam a estar na 15.ª e última posição, com apenas 10 triunfos em 45 jogos.
Na terceira posição do Este estão os New York Knicks (26 vitórias e 18 derrotas), que fizeram história na quarta-feira, ao conseguir a maior vitória da mítica franquia, com um triunfo sobre os ‘vizinhos’ Brooklyn Nets, por 120-66.
