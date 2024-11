Rafael Nadal. A lenda de Maiorca diz adeus aos courts

Emocionado. Foi assim que Rafael Nadal se despediu de uma carreira única. Rodeado de fãs espanhóis, Nadal agradeceu o apoio num adeus que já tinha sido anunciado. O “Rei da terra batida” terminou a carreira esta semana como um dos melhores tenistas e atletas de todos os tempos.Ganhou praticamente tudo.Nascido em Maiorca em 1986, Rafael Nadal cedo se dedicou ao ténis. É sobrinho de Miguel Ángel Nadal, antigo jogador do FC Barcelona, tendo crescido numa família de desportistas. Com pouca idade mostrou talento nospela destreza e especialmente pela força física que lhe valeu a alcunha de “El Toro”.e partilhou com Federer e Djokovic uma era de ouro do ténis. Ganhou a primeira partida de um torneio ATP ainda não tinha dezasseis anos e em 2003 conseguiu alcançar a primeira final de um torneio ATP.A subida no ranking ATP foi meteórica e em 2004, três anos depois de se tornar profissional disputou pela primeira vez um dos duelos mais icónicos do ténis atual. Em Miami,Ainda antes de chegar aos 20 anos, Rafael Nadal começou a vencer títulos em vários torneios do circuito ATP,. Roland Garros, o torneio de preferência de Nadal, foi o primeiro a ser vencido pelo espanhol, depois de voltar a derrotar Roger Federer nas meias-finais, no dia em que completou 19 anos.

Grafismo: João Marques - RTP







Nessa altura, o maiorquino já estava no top 5 do ranking e mostrava a sua força na terra batida, onde tornar-se-ia a principal referência de sempre no ténis.Nadal venceu todos os quatro grandes torneios da modalidade mas foi em Paris que realmente mostrou o seu ténis.O espanhol detém ainda o recorde do maior número de títulos conquistados num só torneio do Grand Slam.Nadal é também o tenista que venceu grandes torneios em temporadas consecutivas.Depois de Roland Garros,. Aconteceu em 2008 e Roger Federer voltou a ser vítima na final.Nadal venceu o suíço numa luta de cinco sets e tornou-se, depois de Bjorn Borg, o segundo tenista a conquistar Roland Garros e Wimblebon na mesma temporada.. Em Pequim, o tenista derrotou o chileno Fernando González e terminou o ano no primeiro lugar do ranking ATP, ultrapassando Roger Federer que era líder há pelo menos 237 semanas., falhou o título em Roland Garros mas, derrotando Federer e vencendo pela primeira vez o torneio australiano para Espanha.. Já depois de ter conquistado Wimbledon pela segunda vez, o espanhol chegou à partida decisiva em Nova Iorque.. E assim, Nadal conquistou pela primeira vez três torneios denum só ano.Os Estados Unidos seriam testemunha de mais três títulos do tenista de Maiorca:No entanto, seria em Roland Garros que Nadal continuaria a dominar. Não venceu em 2015 e 2016 e(Djokovic foi o vencedor).. No Rio de Janeiro, Nadal fez dupla com Marc López e venceu por 2-1 a dupla romena composta Horia Tecau e Florin Mergea. Depois da glória olímpica a singulares, o triunfo nas duplas.Em 2024 ainda tentou um regresso mas o historial de lesões começou a pesar na forma física do maiorquino. Cedo se despediu de Roland Garros mas voltaria uns meses depois para a despedida definitiva nos Jogos Olímpicos de Paris, depois de fazer parelha com Carlos Alcaraz e ter sido eliminado por Novak Djokovic que viria a tornar-se campeão olímpico.Ao todo,e o torneio de Barcelona também foi talismã, com o espanhol a vencê-lo por 12 vezes.e tem um re apenas quatro derrotas.Apesar dos muitos duelos, é grande amigo de Roger Federer. Passou mais de 900 semanas no top 10 do ranking ATP, sendo queIndividualmente venceu vários prémios, tendo sido distinguido com quatro Laureus: em 2011 e 2021 para Desportista do Ano, em 2014 para o Regresso do Ano e em 2006 arrecadou o prémio revelação., no Rio de Janeiro, eDepois de várias lesões e de muita luta contra o passar anos, Rafael Nadal disse adeus no país natal. Para a posteridade fica a lenda do “Rei da terra batida”.