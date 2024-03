A ciclista olímpica, que representa as espanholas do BH-Coloma, foi a mais rápida na prova de Torrenueva Costa e somou pontos para o desígnio português de voltar a ter quota na corrida nos Jogos Olímpicos, desta feita em Paris2024, depois de ter sido 27.ª em Tóquio2020.



No XCO, o dia foi de pódios para Portugal, com o Superprestigio em Ancin, em Espanha, a dar dois terceiros lugares, para Mário Costa em masculinos e Joana Monteiro em femininos, com Ricardo Marinheiro em quarto na primeira corrida.