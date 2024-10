Regan Smith fixa novo recorde do mundo dos 100 costas em piscina curta

A norte-americana Regan Smith estabeleceu um novo recorde do mundo dos 100 metros costas em piscina curta (25 metros), em Incheon, na Coreia do Sul, juntando o novo máximo histórico ao que já detém na piscina longa.

Na Taça do Mundo de piscina curta, a vice-campeã olímpica da distância em Paris2024 cifrou em 54,41 segundos o novo melhor tempo mundial, estabelecido há cerca de um mês pela australiana Kaylee McKeown, a atual campeã olímpica, que tinha nadado a distância em 54,56.



Smith é agora recordista mundial em piscina de 25 metros e também na de 50, com 57,13 segundos de marca fixados em junho deste ano.



A nadadora de 22 anos juntou, de resto, a vitória nesta final à dos 50 metros costas e à prata nos 200 mariposa, num dia em que o francês Leon Marchand venceu os 200 estilos, sem recorde do mundo.



Em Incheon, a Taça do Mundo já tinha feito cair, na quinta-feira, outro recorde mundial, o dos 200 bruços, com Kate Douglass a fixar em 2.14,16 minutos o novo melhor tempo universal, superando os 2.14,57 que Rebecca Soni tinha estabelecido em 2009.