Ricardinho deixa italianos do Ecocity

“Agradecer ao Ecocity Futsal Genzano por esta oportunidade de conhecer um país e liga diferente, pela forma como me receberam mas esta aventura não correu como queríamos”, escreveu o jogador português na rede Instagram.



Ricardo, de 39 anos, seis vezes eleito o melhor jogador de futsal do mundo, disse ainda que agora é tempo para “descansar e pensar no próximo passo”.



A saída do ala foi, simultaneamente, comunicada pela equipa do Ecocity, com os italianos a informarem ter sido uma decisão de comum acordo.



“O Ecocity Genzano Futsal anuncia que, em acordo com o jogador Ricardinho, foi decidido aproveitar a cláusula de rescisão pré-acordada no verão passado para a libertação do contrato”, referiu o clube.



O emblema italiano foi o nono na carreira de Ricardinho, que depois de ter passado pela formação de alguns emblemas portuenses, vestiu as cores de Miramar, Benfica, Nagoya Oceans, CSKA Moscovo, Movistar Inter, ACCS, Pendekar United e Riga.