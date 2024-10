Richard Gasquet termina carreira em 2025

O tenista francês Richard Gasquet, de 38 anos, vai terminar a carreira após o torneio de Roland Garros do próximo ano, anunciou o vencedor do Estoril Open de 2015 em entrevista publicada no jornal L'Equipe.

“Penso que é o melhor momento para o fazer. É o melhor torneio para o fazer. É magnífico termos a sorte de sermos franceses e podermos parar neste tipo de competições incríveis. Terei quase 39 anos... nunca imaginei jogar durante tanto tempo, tendo começado tão jovem”, revelou Gasquet.



O tenista francês, 133.º classificado do ranking mundial, conquistou 16 títulos no circuito principal, entre os quais na prova portuguesa, em 2015, numa final em que derrotou o australiano Nick Kyrgios.



Contudo, nunca venceu nenhum torneio do Grand Slam, tendo como melhor resultado a presença nas meias-finais em Wimbledon e nos Estados Unidos.