Rita Pedrosa e Matilde Meireles garantem final de trampolim sincronizado junior feminino

A dupla lusa assegurou a presença na decisão de domingo após superar as fases de qualificação, confirmando o apuramento com o sétimo lugar entre as melhores duplas em competição, com um total de 41.140 pontos.



Rita Pedrosa e Matilde Meireles concluiram a primeira qualificação na quarta posição, com 81.710 pontos.



Já o par português composto por Francisca Ilaço e Leonor Baptista terminou a primeira qualificação no último lugar, com 35.480 pontos, falhando o acesso à segunda fase e ficando afastado da competição.



Em trampolim sincronizado júnior masculino, as duplas Martim Lopes e Santiago Ramos, que foram 17.ª, com 59.320 pontos, e Artur Martins e Simão Dias, 27.ª, com 14.150, não conseguiram o apuramento para a segunda qualificação.



Na prova de trampolim sincronizado misto sub-21, que integra pela primeira vez um Campeonato da Europa, Gonçalo Costa e Leonor Grulha somaram 37.770 pontos na primeira serie, enquanto Margarida Pinheiro e João Caeiro registaram 37.030.



Na segunda serie, Gonçalo Costa e Leonor Grulha falharam o exercício, acabando por ficar afastados da competição.



