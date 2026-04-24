Rui Costa e Pepe encabeçam pelotão este domingo no Love Tiles Douro Granfondo

A presença de Rui Costa, um dos nomes mais consagrados do ciclismo nacional, é um dos grandes destaques desta 12.ª edição. Pedalar “em casa”, numa região que alia exigência física e beleza natural, confere à prova um simbolismo acrescido e reforça o estatuto do Douro Granfondo no calendário do ciclismo amador.





Ao seu lado estará Pepe, amigo e companheiro de treinos, cuja participação sublinha o caráter transversal do evento e a capacidade de unir diferentes modalidades e públicos em torno da mesma paixão pelo desporto. Uma ligação que tem vindo a ser fortalecida com o apoio continuado do Município do Peso da Régua.

O percurso volta a ser um dos grandes chamarizes da prova, atravessando alguns dos cenários mais emblemáticos da Região Demarcada do Douro, com passagem por Lamego, Tarouca, Moimenta da Beira, São João da Pesqueira, Tabuaço e Armamar. Entre vinhas em socalcos e o rio Douro como pano de fundo, os participantes enfrentam um desafio exigente, mas marcado por uma envolvência paisagística ímpar.

Para além da vertente recreativa e turística, o Love Tiles Douro Granfondo será também decisivo na luta pelo Troféu Superprestígio, a maior competição de ciclismo amador em Portugal. Partem de camisola amarela os líderes provisórios: Jorge Mariz (Penacova) e Tamára Branco (Brinox), no granfondo; João Viegas (CACB) e Ana Guedes (Paredes), no mediofondo; Igor Alves (Proteu) e Ana Arsénio (Reconco), no minifondo – todos lado a lado com Rui Costa e Pepe na partida.

O Peso da Régua volta assim a afirmar-se como palco central de um evento que já é uma referência nacional e internacional, transformando o Douro, por um dia, num verdadeiro ponto de encontro global para os amantes do ciclismo.