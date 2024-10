Rui Oliveira oitavo classificado na clássica Binche-Chimay-Binche

De Lie, de 22 anos, somou a sétima vitória em 2024, e já a 26.ª da carreira profissional, ao concluir os 198,6 quilómetros com partida e chegada em Binche em 4:27.42 horas, batendo sobre a meta o eritreu Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), segundo, e o compatriota Milan Fretin (Cofidis), terceiro.



Oliveira, campeão olímpico de madison na pista em Paris2024, cortou a meta no oitavo posto no sprint que discutiu o triunfo na 37.ª edição da corrida belga.



O luso esteve em destaque no domingo, ao integrar uma fuga de mais de 150 quilómetros na corrida de fundo dos Mundiais de estrada, poucos dias depois de ser terceiro noutra clássica, a Super 8, também na Bélgica.



António Morgado, também da UAE Emirates, cortou a meta com o mesmo tempo do vencedor, no 31.º posto.