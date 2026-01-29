Sabalenka tetrafinalista do Open da Austrália

Finalista derrotada no ano passado e campeã em Melbourne Park em 2023 e 2024, a bielorrussa impôs-se à 12.ª jogadora do ranking WTA com os parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e 16 minutos.



Depois de afastar Svitolina, que alcançou o seu melhor resultado no primeiro Grand Slam da temporada, Aryna Sabalenka aguarda agora o desfecho da outra meia-final, que vai opor a cazaque Elena Rybakina e a norte-americana Jessica Pegula, para conhecer a sua adversária na final.