Mais Modalidades
Atletismo
Saltador Gerson Baldé regressa ao Sporting
O saltador português Gerson Baldé, proveniente do Benfica, vai voltar a representar o Sporting em 2026, clube no qual já tinha estado em 2019, anunciaram hoje os ‘leões’.
“É uma honra para mim estar de volta. O objetivo é ganhar títulos nacionais com o Sporting e também a Taça dos Clubes Campeões Europeus”, assumiu o atleta, que faz 26 anos no final do mês de janeiro.
Várias vezes campeão nacional, no salto em altura e no comprimento, Gerson Baldé é atualmente o 15.º classificado do ranking mundial no salto em comprimento, no qual foi quarto classificado nos Europeus de pista coberta em 2025 e oitavo no Mundial ao ar livre.
“Quero alcançar uma medalha nos Europeus de ar livre e, quem sabe, também no Mundial de pista curta”, assumiu.
Várias vezes campeão nacional, no salto em altura e no comprimento, Gerson Baldé é atualmente o 15.º classificado do ranking mundial no salto em comprimento, no qual foi quarto classificado nos Europeus de pista coberta em 2025 e oitavo no Mundial ao ar livre.
“Quero alcançar uma medalha nos Europeus de ar livre e, quem sabe, também no Mundial de pista curta”, assumiu.