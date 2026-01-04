Saltador Gerson Baldé regressa ao Sporting

O saltador português Gerson Baldé, proveniente do Benfica, vai voltar a representar o Sporting em 2026, clube no qual já tinha estado em 2019, anunciaram hoje os ‘leões’.

Baldé durante os Europeus de atletismo realizados em 2025 em Espanha Foto: IMAGO/BSR Agency via Reuters Connect

“É uma honra para mim estar de volta. O objetivo é ganhar títulos nacionais com o Sporting e também a Taça dos Clubes Campeões Europeus”, assumiu o atleta, que faz 26 anos no final do mês de janeiro.

Várias vezes campeão nacional, no salto em altura e no comprimento, Gerson Baldé é atualmente o 15.º classificado do ranking mundial no salto em comprimento, no qual foi quarto classificado nos Europeus de pista coberta em 2025 e oitavo no Mundial ao ar livre.

“Quero alcançar uma medalha nos Europeus de ar livre e, quem sabe, também no Mundial de pista curta”, assumiu.
