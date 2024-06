Samsonova conquista torneio de `s-Hertogenbosch

Samsonova, 15.ª classificada no ranking mundial, perdeu o primeiro parcial frente à número 228 do mundo, por 4-6, mas impôs-se nos dois seguintes, por 6-3 e 7-5, assegurando a conquista do primeiro título em 2024 e o quinto da carreira após duas horas e 29 minutos de confronto.A tenista russa, de 25 anos, teve de disputar dois encontros no mesmo dia, uma vez que o embate das meias-finais, com a compatriota Ekaterina Alexandrova, vencedora das últimas duas edições do torneio, foi adiado para o passado domingo devido à chuva, com Samsonova a triunfar também em três sets, por 6-3, 6-7 (1-7) e 6-1.