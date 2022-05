Samuel Barata na Taça da Europa de 10.000 metros

A convocatória já era esperada, já que apenas o benfiquista conseguiu descer dos mínimos fixados, de 28.50 minutos. Barata já correu em 28.20,11 este ano, em Faro.Samuel Barata esteve na competição de 2021, em Birmingham, mas desistiu. Miguel Marques foi o outro português presente, concluindo em 40.º.O fundista do Benfica aponta para se aproximar do seu recorde pessoal, de 28.03,94, feitos em 2021, ou pelo menos superar os 28.15,00 que são mínimo para o Europeu de Munique, em agosto.Na competição, Portugal ainda é o país com mais vitórias coletivas - 14, contra 13 da Espanha - apesar de estar atualmente muito longe do que valia nas primeiras edições, há mais de 20 anos.